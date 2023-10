Il Foliage

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 3 ottobre 2023) Possiamo dirlo con assoluta certezza, siamo entrati, a tutti gli effetti nel periodo del. Ma cosa è esattamente ? Iniziamo con il dire che è una parola inglese, e non come pensano in molti francese. In autunno, come è noto le foglie che sono ancora sui rami cambiano colore. E lo fanno prima di cadere, dando vita a uno spettacolo naturale conosciuto appunto come. Di questo spettacolo della natura si può godere soprattutto nelle zone boschive o montane dove le sfumature di colore sono veramente tante. Oggi, è diventato un termine talmente usato, che per indicare i colori dell’autunno si dice. Tutto questo avviene tra la fine di settembre e la metà novembre quando, appunto, le foglie degli alberi iniziano a cambiare colore. Accade perché l’escursione termica che c’è tra il caldo del giorno e le ...