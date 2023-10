Champions | Pioli | cori Dortmund? Un modo per abituarci

(Di martedì 3 ottobre 2023) "E' stata un'idea nata vedendo le partite del Borussia in casa, è nata pensando all'ambiente che troveremo. Unper, preparando il match sia dal punto di vista tattico che ambientale, ...

"Io avrei spaccato la porta , ma forse avrei tirato fuori". Stefano Pioli commenta così l'occasione non finalizzata da Leao sotto porta e conclusa con ...

La prova opaca in Champions League di Rafael Leao ha scatenato polemiche e critiche. Più alto è il livello di un giocatore e maggiore è l'attenzione ...

Possibile riposo per Giroud col Cagliari, torna Theo Hernandez CARNAGO (VARESE) - Prosegue la preparazione del Milan in vista della trasferta di ...

Neanche il tempo di vincere 2 - 0 contro la Lazio che per il Milan è già tempo di pensare al turno di Champions League di mercoledì, a Dortmund in ...

"Se ci va bene un pareggio? Noi andiamo sempre in campo per dare il massimo e vincere la partita. E' una partita importante, ma poi ci saranno altre ...

Per, questa non sarà ladi Leao perché "queste devono essere le partite del Milan per poi metterci a disposizione dei giocatori con più qualità e inventiva". "La seconda stella Il ...Noi abbiamo grande fiducia e daremo il massimo": è la carica del tecnico del Milan Stefanoalla vigilia del match diLeague contro il Borussia Dortmund. "Loro giocano un calcio ...

Saranno preparati nei dettagli per domani sera". Così il tecnico del Milan Stefano Pioli spiega l'idea di trasmettere i cori del 'muro giallo' dei tifosi del Borussia Dortmund già nella rifinitura ...Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del match di Champions League dei rossoneri in trasferta sul campo del Borussia Dortmund, nella ...