Camilla | la filosofia con cui affronta tutte le critiche

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La storia d’amore tra re Carlo edura da decenni. Il loro amore ha sfidato ogni sorta di critica. Ed uno dei momenti certamente più complicati riguarda il periodo in cui l’allora principe di Galles era sposato con la principessa Diana. Tutti sapevano della relazione parallela con la Parker Bowles e dopo il divorzio lecontro di lei sono diventate sempre più incessanti. Alla fine, nel corso degli ultimi anni, la situazione è migliorata e l’attuale Regina ha conquistato la simpatia degli inglesi. Di certo negli ultimi anniè riuscita, poco alla volta, ad allontanare da sé leincessanti. Questo soprattutto perché la moglie del re Carlo III sa essere discreta e ha adempiuto perfettamente al suo ruolo di moglie del futuro re. La ex duchessa di Cornovaglia non ha mai risposto alle ...