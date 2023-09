Pagelle Lecce-Napoli | i voti ai protagonisti del match di Serie A

Dopo la pesante sconfitta di Reggio Emilia la Juventus aveva subito l’occasione per riscattarsi davanti ai propri sostenitori contro la rivelazione ...

Le Pagelle di Juventus-Lecce 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sesta giornata di Serie A 2023 / 2024 . ...

Juventus-Lecce 1-0 Juventus Szczesny 6: serenissimo con i piedi non appare, ma la serata almeno per lui scivola via quasi tranquilla. Rugani 6,5: i...