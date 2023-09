Wta Tokyo 2023 | tutto facile per Pegula all’esordio Swiatek vince in due set lottati

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di ottavi di finale al WTA 500 di, evento che precede quello che la prossima settimana sarà il più atteso dei tornei asiatici al femminile, ovvero il 1000 di Pechino. C’è stato l’esordio delle prime due teste di serie del tabellone ed entrambe hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale.per Jessie, che ha lasciato solamente tre games alla spagnola Bucsa, battuta con lo score di 6-1 6-2. Più sofferta la vittoria di Igaper 6-4 7-5 contro la tennista di casa Hontama. La polacca ex numero uno al mondo si è trovata sotto 1-4 nel primo set prima di mettere a segno cinque giochi di fila. E nel secondo dal 5-1 si è fatta rimontare fino al 5-5 prima di riuscire a chiudere poi l’incontro al dodicesimo game. Ai quarti anche due russe: Ekaterina Alexandrova si è ...

Il Tabellone del torneo Wta 500 di Tokyo 2023 , che si svolge nella capitale nipponica su campi in cemento dal 25 settembre all’1 ottobre. Tornano ...

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco del WTA 500 di Tokyo 2023 per la giornata di mercoledì 27 settembre . Nella capitale nipponica è il ...

Prosegue a Tokyo , in Giappone, il torneo Toray Pan Pacific Open Tennis 2023 , di categoria WTA 500: non ci sono tenniste italiane nel tabellone di ...

Il Tabellone del torneo Wta 500 di Tokyo 2023 , che si svolge nella capitale nipponica su campi in cemento dal 25 settembre all’1 ottobre. Tornano ...

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco del WTA 500 di Tokyo 2023 per la giornata di giovedì 28 settembre . Si concludono gli ottavi di finale ...

... rispettivamente teste di serie numero 1 e 2, approdano ai quarti di finale del "Toray Pan Pacific Open",500 da 780.637 dollari in corso sui campi veloci di. Negli ottavi, Swiatek ha ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del500 di2023 per la giornata di giovedì 28 settembre. Si concludono gli ottavi di finale del torneo, con altre tra le big che scendono in campo. Maria Sakkari, ad esempio, dopo il trionfo a ...

Wta Tokyo, dalle polemiche al forfait: l'annuncio di Elena Rybakina Tennis World Italia

WTA Tokyo 2023, Swiatek suda con la giapponese Hontama, la campionessa uscente Samsonova ko. Pegula avanti facile OA Sport

Prosegue a Tokyo, in Giappone, il torneo Toray Pan Pacific Open Tennis 2023, di categoria WTA 500: non ci sono tenniste italiane nel tabellone di singolare, che vede disputarsi gli ultimi sette incont ...Daria Kasatkina rimonta un set e un break all'ucraina. Kudermetova batte, Dart, fuori le giapponesi Sakatsume e Hosogi ...