Vasco Rossi va al massimo | 2022 boom per Giamaica srl La cassaforte del Blasco fa due milioni di euro di utili

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il “Blasco” è tornato ad andare al, per parafrasare il titolo di una sua nota canzone, e non solo perché protagonista della nuova docuserie “Il supervissuto” in onda da oggi su Netflix. Il bilancioapprovato poche settimane fa dai soci disrl checontrolla per il 32,5% del capitale in proprietà e per un altro 30% in usufrutto (le quote restanti sono della moglie Laura Schmidt) s’è chiuso infatti con un utile di quasi 2dirispetto al mini profitto di 309miladell’esercizio precedente. E l’intero utile mandato a riserva ha fatto salire il patrimonio netto ad oltre 19. Segui su affaritaliani.it