Traffico Roma del 27-09-2023 ore 13 | 30

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Luceverdedentro va Ti dalla redazione per un veicolo in panne code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra via della Magliana e Parco de’ Medici code su via del Foro Italico un incidente avvenuto all’altezza di via dei Campi Sportivi coda a partire dalla Nomentana in direzione dello stadio e a partire da Corso Francia verso la Salaria e per un altro incidente rallentamenti su via di Valle Muricana nei pressi di via cornovecchio nelle due direzioni per urgenti lavori e temporaneamente chiusa via Felice Cavallotti tra via Federico Torre e via Alberto Mario rallentamenti nell’area circostante mi informo fine che è stato rinviato al 9 ottobre lo sciopero del trasporto pubblico indetto per il 29 settembre dal sindacato USB per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilari è tutto ...