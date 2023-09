Nocera Inferiore | scoperte armi e droga | un arresto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnperdove, nella mattinata di martedì 26 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale dihanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e illecita detenzione di arma comune da sparo, M.T. 42 enne del luogo. I militari al termine di un’attività investigativa hanno proceduto a perquisire il domicilio dell’indagato rinvenendo nella sua disponibilità 2,5 chili di cocaina, 187 grammi di hashish e 100 grammi di marjuana, una pistola semiautomatica calibro 7.65 pronta per l’uso, 84 cartucce calibro 7.65 pb, 30 luger, materiale per il confezionamento tra cui un bilancino di precisione, cellophane e ...

Dopo il terremoto politico per lo scandalo social card, che ha coinvolto il Vice Sindaco e due assessori della Giunta di con le conseguenti dimissioni dei tre: Mimma Lamberti, Renato Guerritore e il vicesindaco Umberto Iannotti, il sindaco i tre nuovi componenti della sua squadra di Governo.

