LIVE Napoli-Udinese | formazioni ufficiali | Osimhen c’è

(Di mercoledì 27 settembre 2023), tutte le insulla diretta tv e streaming e le probabilidella sfida di Serie A. CALCIO. Tutto pronto al Maradona per, match valido per la 6a giornata di Serie A. Gli azzurri, travolti dal caso, vogliono tornare alla vittoria dopo il pari di Bologna. L’cerca invece il primo successo stagionale.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano,, Kvaratskhelia.(3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Festy, Payero, Walace, Lovric, Kamara; ...

Al Maradona si affrontano Napoli e Udinese per la sesta giornata del campionato di Serie A . Gli azzurri puntano al successo tra le mura amiche per ...

Commenta per primo Il turno infrasettimanale prosegue con una serata ricca di impegni. Non solo Inter - Sassuolo e- Udinese in campo, ma anche la Lazio torna a calcare il terreno dell'Olimpico. Dalle 20.45 al via Lazio - Torino , in una sfida che si preannuncia concitata e che vedrà entrambe le formazioni ...L'attaccante nigeriano è stato protagonista oggi di un gesto clamoroso: ha cancellato quasi tutte le sue foto con la maglia del. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo ...

Diretta Napoli-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e ... Tuttosport

Diretta Napoli-Udinese: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

28' - JUVENTUS NG VICINO AL RADDOPPIO! Gran controllo di Yildiz, che si sposta il pallone sul sinistro, salta un avversario e serve Guerra che prova a calciare di sinistro dal limite dell'area: palla ...Allo stadio Maradona il Napoli ospita l'Udinese. Dopo il caos delle ultime ore, Garcia schiera dal 1' Osimhen nel tridente completato da Politano e Kvaratskhelia. A sinistra in difesa gioca Mario Rui.