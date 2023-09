Grande Fratello | Angelica fa una rivelazione inaspettata sulla madre ed un noto cantautore VIDEO

(Di mercoledì 27 settembre 2023)Baraldi ha fatto unae ilVasco Rossi. Ecco cosa è emerso, l’ottava edizione è appena iniziata e intanto nella Casa i concorrenti stanno raccontando inediti retroscena sulle loro storie. I concorrenti nella scorsa edizione sono stati divisi in due gruppi, attualmente solo dieci gieffini si trovano nella Casa mentre tutti gli altri sono stati trasferiti nel tugurio. Domani sera, giovedì 28 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento. Leggi anche –>Vip, ex gieffina verso Pechino Express? L’indiscrezione (FOTO) La: ecco ...

... essendo le indagini tuttora in corso, tutto si è concluso solo con unspavento, e né i ... anche se, vista la presenza in casa del calciatore e di suoRené, dovettero fuggire senza ...'Il messaggio', ha aggiunto ildell'ex premier 'è smettere di piangere e dirci e dirvi che ... Si vede che il suo è unamore e ha il dovere di rispettarlo, ancora di più di un lavoro ...

Ascolti tv lunedì 25 settembre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e Imma Tataranni 3 Fanpage.it

Imma Tataranni sbaraglia il Grande fratello: 4,6 milioni e 27% di share per il ritorno di Vanessa Scalera la Repubblica

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...