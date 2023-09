Da oggi l’Intelligenza Artificiale è al servizio dei cuori infranti

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il fiato si spezza, le ore di sonno si accorciano, la fame viene meno e gli occhi lucidi diventano una costante: questi sono i sintomi di un cuore andato in frantumi dopo la fine di una storia d’amore. Una situazione, questa, reale e intensa che molti abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita. Gli esperti la chiamano la sindrome del cuore infranto, anche conosciuta come Takotsubo, ma non si tratta di una mera sensazione che scaturisce dal dolore e dalla delusione, ma di una condizione reale che colpisce il nostro organo vitale per un breve periodo di tempo. Si tratta in sostanza di una forma di insufficienza cardiaca temporanea che si manifesta soprattutto nei soggetti che vivono situazioni particolarmente stressanti o emotivamente intense. Ed è proprio per evitare episodi di questo genere, che naturalmente possono portare a complicazioni, che la scienza ha deciso di servirsi ...