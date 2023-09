Cagliari | le pagelle di CM | Radunovic gioca con gli avversari Che bolide di Luvumbo !

Cagliari-Milan le pagelle e il tabellino della partita . Pochi cambi mirati per Pioli: obiettivo rimanere in scia dell’Inter. Dopo la vittoria ...

PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - ARBITRI -- PRONOSTICI Martedì 26 settembre 20.45 Juventus - Lecce Mercoledì 27 settembre 18:30- Milan Empoli - Salernitana Verona - ...Lee highlights di Atalanta -, gara valida per la quinta giornata di Serie A 2023/2024: Lookman è il migliore del match ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso 6; Djimsiti 6.5, Scalvini 6.5, ...

Pagelle Atalanta-Cagliari: i voti ai protagonisti del match di Serie A Calcio News 24

Cagliari-Milan, le pagelle di Crudeli: “Nel calcio bisogna saper osare, Pioli…” Il Milanista

Cagliari e Milan sono scese in campo all’Unipol Domus per la sesta giornata del campionato di Serie A. Le pagelle Cagliari e Milan sono scese in campo all’Unipol Domus per la sesta giornata del campio ...Radunovic 4,5: regala il primo gol al Milan, sul secondo ci mette lo zampino. Ennesima giornata da dimenticare. Hatziadiakos 5,5: incerto nel vantaggio rossonero, qualche buona uscita difensiva ma nul ...