AAA affitto cercasi. E soprattutto discriminazione scansati. Perché se nell'incubo della ricerca di un posto letto, una stanza, un appartamento ...Tra una gag esilarante e l'altra, il piccolo vagabondo fa amicizia con una donnache vende ... studente all'ultimo anno di liceo, marina la scuola con la sua( Mia Sara ) e il suo rigido ...

Ragazza cieca rifiutata negli affitti, trova una stanza: "Siena città solidale" 26 Settembre 2023 Luce

Sposa cieca, sposo e ospiti bendati al matrimonio: «Volevo capissero cosa vuol dire per me in questo giorno im ilmattino.it

Anna Nicotra, una ragazza cieca al secondo anno di Siena Jazz, ha trovato una casa grazie alla solidarietà dei cittadini. La sua disabilità non è stata un ostacolo per la ricerca di un alloggio. Riman ...Il racconto di Giuseppe Nicotra, genitore della ragazza non vedente che si è vista rifiutare la stanza in affitto a causa del suo bastone bianco. "Tante telefonate dopo gli articoli e i servizi tv, gr ...