Metsola | auspico apertura negoziati per Ucraina in Ue a dicembre

(Di martedì 26 settembre 2023) Per la presidente del Parlamento europeo Robertaformali di adesione dell'all'Ue dovrebbero iniziare già prima di Natale, dopo un'eventuale via libera dei Paesi membri che ...

Roma, 26 set. (askanews) – Per la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola i negoziati formali di adesione dell'Ucraina all'Ue dovrebbero iniziare già prima di Natale, dopo un'eventuale via l ...