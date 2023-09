Condannato all' Ergastolo , e a 18 mesi di isolamento diurno, Alessandro Maja, il 57enne accusato della strage di Samarate, in provincia di Varese. ...

I giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio hanno stabilito per l’uomo anche 18 mesi di isolamento diurno. Il figlio per la prima volta in aula ...

In uno dei rari momenti di solitudine, la donna ha ucciso suo. Nell'interrogatorio davanti al giudice, non era neppure stata in grado di parlare. . . 25 settembre 2023... primo magistrato giudicante assassinato in un agguato in cui morì anche il. In quegli anni ... Oggi a 35 anni di distanza dalla strage cheil giudice Saetta, onoriamo la memoria di un ...

Uccise figlio di 11 mesi, ai domiciliari in casa di cura Euronews Italiano

Poliziotti uccisi davanti al figlio. Processo al presunto complice Euronews Italiano

Lo scorso 14 luglio, a Voghera (Pavia), aveva ucciso il figlio di soli 11 mesi, strangolandolo. Subito dopo il delitto Elisa Roveda, 44 anni, era stata trasferita nel reparto di psichiatria del San Ma ...Vincenzo Agostino ha commentato ai microfoni di Fanpage.it la morte del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro ...