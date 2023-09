Milano Fashion Week | uno sguardo backstage

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 settembre 2023) Si conclude la. Cinque giorni ricchi di sfilate e presentazioni. Un’eccezionale vetrina che celebra la creatività, lo stile e l’eleganza. Panorama.it vi porta dietro le quinte di questo evento, nel mondo affascinante e frenetico in cui designer, modelli, truccatori e hairstylist lavorano instancabilmente per portare in passerella le ultime tendenze della moda. Giorgio Armani Armani Beauty: Official Makeup Partner Antonio Marras Davines: Official Hair Partner Davide Diodovich: Key Hair Stylist Ermanno Scervino Dear Dahlia: Official Makeup Partner Luciano Chiarello: Key Makeup Stylist Genny Davines: Official Hair Partner Davide Diodovich: Key Hair Stylist Emporio Armani Armani Beauty: Official Makeup Partner Leggi tutti gli articoli sulla...