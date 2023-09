Uomini e Donne | Chi E’ Il Cavaliere Gero Natale!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 23 settembre 2023): in tanti ricordanoNatale, che è stato protagonista del programma nel 2021. Ci sono molte cose da sapere su di lui, soprattutto in vista di un suo possibile ritorno nel programma… Il pubblico diha conosciuto, nel gennaio 2021, ilNatale che entrò a far parte del parterre maschile per trovare il vero amore. Qualche tempo dopo, lui stesso decise di abbandonare il programma ma, a quanto pare, tornerà nel corso della nuova edizione. Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulche rivedremo in studio.: chi è e cosa fa ilNatale è stato protagonista ...