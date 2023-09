LIVE – Rimini-Perugia 2-2 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 23 settembre 2023) Ladi, match valido per la quinta giornata del girone B di. Allo stadio Neri ci si attendono emozioni: da una parte gli umbri imbattuti nelle prime quattro però con tre pareggi e una vittoria, dall’altra i padroni di casa romagnoli che ne hanno vinta una ma perse tre e arrancano in classifica. Chi trionferà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 23 settembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-2 (11? Kouan, 25? Lamesta, 43? Bartolomei, 72? Ubaldi) 72?- GOOL!!! Ubaldi riporta il match in equilibrio: 2-2 60?- Giallo anche per ...

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Rimini-Perugia, sfida in programma alle 20.45 al "Romeo Neri" (LIVE MATCH su TuttoC.com). Nelle fila dei padroni di casa, la ...