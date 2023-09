Lazio-Monza | la riporta in parità Gagliardini | arriva il gol dell’ex Inter

(Di sabato 23 settembre 2023), dopo aver detto addio all’, si è trasferito alcon cui ha adesso segnato il primo gol stagionale. Laincontro la? Laapre il match di questa sera con il gol di Ciro Immobile, ma è Robertoal 36? a smorzare la felicità dei biancocelesti. Èto, infatti, il primo gol stagionalecon la maglia del. Il pallone passa nella mischia in area di rigore avversaria e il centrocampista, a pochi passi dalla rete, non sbaglia.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Lazio-Monza è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. Arbitra Abisso, assistito da Berti e Fontani con La...

Lazio-Monza (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa...

ROMA - Dopo la grande notte Champions, con il gol di Provedel, latorna a giocare all'Olimpico con la voglia di fare punti in campionato. C'è il, serve solo vincere. Il bottino fin qui in Serie A è troppo magro: 3 ko, una sola vittoria, quella contro il ...All'Olimpico, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024....

Lazio-Monza: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Diretta Lazio - Monza (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

Il Monza trova il pareggio all’Olimpico contro la Lazio. Al 36’ Ciurria mette in mezzo sulla destra, Kyriakopoulos viene rimpallato ma sul secondo palo arriva Gagliardini che batte Provede per l’1-1.Segui ogni lunedì dalle 21 sul canale 110 e in streaming ‘Monza una città da serie A’, la trasmissione di approfondimento sul Monza ...