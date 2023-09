Cpr migranti | Piantedosi | A Pozzallo la prima struttura per richiedenti asilo

Una «garanzia finanziaria» di quasi 5 mila euro come alternativa al trattenimento in un Centro di permanenza e rimpatrio durante lo svolgimento ...

Con un decreto attuativo del 14 settembre scorso, pubblicato ieri mattina in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Interno ha fissato in 4.938 euro ...

Il Governo Meloni vuole un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) dei migranti giunti illegalmente in Italia in ogni regione ma i governatori alzano ...

Piantedosi ha poi confermato che ci sarà unin ogni Regione , anche se al momento 'sul tavolo c'è solo qualche ipotesi' sulle collocazioni ...solidarietà a Lampedusa' Sui massicci arrivi di...'O un migrante paga 5mila euro per restare libero o finisce richiuso in un. Queste sono politiche migratorie degne di uno Stato canaglia, non di un membro fondatore dell'Ue. L'ennesimo provvedimento di un governo che dimostra ancora di essere contro i più poveri e i più ...

Migranti, cinquemila euro per la libertà. È la cifra che verrà chiesta per non finire nei Cpr a chi arriva da… la Repubblica

Migranti, 5000 euro per evitare il Cpr: cosa dice decreto, opposizione attacca Adnkronos

Novità sul fronte Cpr, i Centri di permanenza per il rimpatrio dei migranti . "Nel recepimento di una direttiva europea, avvieremo da domenica a Pozzallo (Ragusa) la prima struttura di trattenimento d ...Un decreto la prevede per chi viene da paesi "sicuri” e non vuole attendere la risposta in stato di detenzione, ma ci sono dubbi su merito e attuabilità ...