Ora parliamo in Napolitano

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Da Panorama del 22 ottobre 2009 «Dotarsi di un ghost-writer? Macché. Giorgioè uno che si scrive tutto da solo: i discorsi, le esternazioni, i pareri. Con la carta e la penna, a mano». La rivelazione a Panorama di Emanuele Macaluso, storico esponente della sinistra migliorista, fra i più grandi amici del capo dello Stato, permette di stabilire che il comunicato di lunedì 12 ottobre («È del tutto falsa l’affermazione che al Quirinale si siano “stipulati patti” su leggi la cui iniziativa, come è noto, spetta al governo») è stato vergato direttamente dal presidente della Repubblica: stilografica e carta assorbente. Dunque l’accordo tra il Colle e Palazzo Chigi sull’approvazione del lodo Alfano da parte della Corte costituzionale era una certezza solo per Silvio Berlusconi. O forse il patto, come risulta a Panorama, è stato rotto dalla Consulta e non da ...