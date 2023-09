GdS – Mkhitaryan è super e l’Inter accelera per il suo rinnovo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 22 settembre 2023) 2023-09-20 16:41:38 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Il contratto dell’armeno è in scadenza a giugno, ma il club non aspetterà il finale di stagione (come successo con Dzeko, Handanovic e D’Ambrosio, tutti partiti, o con De Vrij, trattenuto): Micki può firmare in tempi brevi il nuovo accordo e con lui anche Dumfries, vincolato fino al 2025 La doppietta (più assist) nel derby di sabato è stata il punto esclamativo sull’ottimo inizio di stagione di Henrikh. Inzaghi considera l’armeno un giocatore talmente fondamentale e, per utilizzarlo sempre nelle prime quattro partite di campionato, ha sistematicamente mandato in panchina l’acquisto più costoso dell’estate nerazzurra, Davide Frattesi. A gennaio l’ex Roma compirà 35 anni, manon ha nessuna intenzione di perderlo. Per questo a breve porterà avanti i contatti con Rafaela Pimenta, ...