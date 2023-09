Pagelle Sheriff-Roma | i voti ai protagonisti del match

Ledei protagonisti del match trae Roma, valido per la 1ª giornata della fase a gironi dell'Europa League 2023/2024. TOP: Ngom Mbekell FLOP: Renato Sanches VOTI: al termine del ...Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei ... Loin genere si schiera con un 4 - 3 - 3 con esterni molto veloci, come Mbekeli e Badolo. In ...

Europa League - Sheriff Tiraspol-Roma, probabili formazioni ... Eurosport IT

Sheriff Tiraspol-Roma - La copertina del match. GRAFICA! Voce Giallo Rossa

Le pagelle dei protagonisti del match tra Sheriff e Roma, valido per la 1ª giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024.Allo Stadio Sheriff, il match valido per la prima giornata dei gironi dell’Europa League 2023/2024 tra Sheriff e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Sheriff, Sherif ...