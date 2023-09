Migranti | gli sbarchi a Lampedusa | i numeri degli ultimi 10 giorni

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Oltre 13.600 persone, di cui circa un terzo minori Il tempo in peggioramento concede una tregua a. Dopo idella grande emergenza con il record di 112 approdi lo scorso 12 settembre da mezzanotte sono ‘appena’ 75 isbarcati. Nell’hotspot di contrada Imbriacola, arrivato a quota 7mila presenze, alle 19 c’erano poco più di 900 ospiti. Un terzo circa (267) minori, molti under-14. “E’ il problema maggiore proprio perché ci sono difficoltà nel trovare posti d’accoglienza in Italia. Sarebbe inutile spostarli in questo momento in centri più grandi dove potrebbe non essere garantita l’assistenza”, spiega Ignazio Schintu, vice segretario generale della Croce Rossa Italiana, che guardando aipassati ammette: “Non ci aspettavamocosì alti ma la struttura ha retto”. E i ...