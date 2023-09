Google Maps cerca più Road Mapper per mappare tutte le strade

Stava tornando con un furgone dalla festa di compleanno della figlia ed è finito annegato in un torrente sotto un ponte crollato. La famiglia , quindi, ha deciso di fare causa aper negligenza , visto che l'uomo aveva seguito le indicazioni stradali fornite dall'app. L'incidente È successo negli Stati Uniti, in Nord Carolina, a Hickory . Il 47enne Philip Paxson ...è un utile strumento che consente di raggiungere il luogo di destinazione quando non si conosce la strada. Tuttavia in alcuni casi, per anomalie, mancati aggiornamenti o malfunzionamenti ...

Stava guidando seguendo le indicazioni di Google Maps, ma il gps lo ha indirizzato verso un ponte crollato non lasciandogli scampo: Philip Paxson - questo il nome della vittima - ...