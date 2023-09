Borrelli | “Modello Gomorra crea babycriminali”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) "A 15 sanno usare pistole e coltelli, invece di pallone e giocattoli, come succedeva ai loro coetanei vent'anni fa" “Quelli che un tempo erano considerati luoghi sacri – come le scuole e le chiese – dove non era pensabile portare e utilizzare armi, sono diventati posti in cui l’uso della violenza è uno dei primi elementi che i ragazzini imparano”. Così all’Adnkronos Francesco Emilio, giornalista e deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, commentando la vicenda che ha visto protagonista un ragazzo di 15 anni ferito ad una gamba da un suo compagno di scuola, tra le mura dell’istituto Marie Curie a Ponticelli, Napoli. All’inizio si era pensato che il gesto fosse dovuto a una lite scoppiata tra i due, maprecisa che si tratterebbe di un’aggressione a freddo: “Come ha spiegato la giornalista Luciana Esposito, che conosce personalmente i ...