Affitti studenti | Bernini | “Individuati 67 mila posti letto Adesso serve cabina di regia”

La città è in balia die lavoratori che, per il caroin città, occupano abusivamente degli stabili abbandonati da parecchio tempo, peraltro in situazioni pericolose, ed eco - ...... come la Cascina Boldinasco in via De Lemene, riuscendo a garantire alloggi a diversifuorisede - prosegue Rocca - . Di fronte al caroe alle bolle speculative che colpiscono anche ...

Caro affitti, studenti montano le tende davanti al Comune di Milano Corriere TV

Caro affitti, sgomberato a Milano l’ex cinema occupato dagli studenti: “Atteggiamento… Il Fatto Quotidiano

Si apre una nuova fase di agitazioni contro il caro affitti nelle università italiane. Dopo le proteste della scorsa primavera, con l’avvio delle lezioni e la persistente difficoltà che si incontra ne ...La proposta: trasformare in studenntati gli edifici pubblici dismessi. Via libera unanime in Commissione Cultura ...