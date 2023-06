(Di sabato 10 giugno 2023) Uccise 3 persone con pacchi esplosivi, terrorizzò il paese dal 1978 al 1995 Theodore ‘Ted’, conosciuto come, èin unfederale degli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn citando informazioni fornite dalle autorità. Kazczynksi, 81 anni, era stato condannato a 8 ergastoli dopo essere dichiarato colpevole nel 1998: dal 1978 al 1995, con pacchi esplosivi inviati per posta, aveva provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 23. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Unabomber, Ted Kaczynski morto in carcere Usa Adnkronos

