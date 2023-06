Papa Francesco ricoverato | come sta oggi ' Parametri regolari ma gli suggeriamo di stare ancora una settimana al Gemelli'

'Per ili parametri sono regolari ma sono necessari sforzi minimi e di conseguenza gli è stato chiesto di soprassedere alla celebrazione dell'Angelus domani. Gli abbiamo inolte consigliato di stare al ...Sono buone le condizioni di, ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma per un intervento di in laparotomia per un laparocele incarcerato . Lo ha ribadito, nel nuovo bollettino medico, il Professor Sergio Alfieri ...Un'indicazione presto raccolta dalla Santa Sede che - attraverso il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni - ha fatto sapere che domani ilreciterà la preghiera dell'Angelus "in ...

Papa Francesco al Gemelli, trascorsa bene anche la scorsa notte Vatican News - Italiano

"Papa Francesco ha riposato durante la notte. L'equipe medica informa che il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post operatorio è regolare. Dopo aver fatto colazione… Leggi ...Regolare il decorso post operatorio. "Il Santo Padre sta seguendo un'attenta convalescenza", e la completa cicatrizzazione richiederà tre mesi. I medici assicurano che Francesco "con l'avanzare dell'e ...