Paolo Bonolis nei guai | “La figlia non è di Sonia” | si scatena la bufera | Colpo basso

(Di sabato 10 giugno 2023)Fa scandalo la foto pubblicata daBruganelli in cui si mostra in compagnia dellacheha avuto da un’altra donna. La coppia più chiacchierata del momento è quella formata daBruganelli e. I due, infatti, hanno annunciato la loro separazione: dopo mesi di rumor giudicati “infondati” dai diretti interessati, alla fine l’indiscrezione di Dagospia si è rivelata veritiera. Il matrimonio tra la Bruganelli eè arrivato al capolinea. Oltre a questa notizia, fare scandalo è stata una foto pubblicata dalla donna assieme allacheha avuto con un’altra persona. sappiamo quanto ...

Dopo la soffiata sulla fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e, Fabrizio Corona dice la sua anche su Giorgia Soleri e Damiano David. Per il fu re dei paparazzi, quella tra il frontman dei Maneskin e l'attivista, sarebbe stata una relazione costruita ...C'è da dire, però, che l'ex moglie diaveva dichiarato la stessa cosa anche lo scorso anno, per poi tornare sulla famigerata poltrona a settembre. In questi mesi, sono stati diversi i ...Si tratta del secondo "scoop" in poco tempo di Corona, che solo ieri parlava del presunto tradimento di Sonia Bruganelli all'origine della separazione da. Ancora una volta tramite il ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, l'annuncio è Ufficiale; vediamo cosa hanno dichiarato iLMeteo.it

“La mia fidanzata”: così presentava ufficialmente al pubblico Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis nello storico programma “Tira e Molla”. Dopo 26 anni e tre figli la coppia ha annunciato la separazione. N ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...