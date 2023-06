Inter-City | Gundogan | “Più voglia di vincere che paura di perdere”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) “Avere piùdichediè sempre determinante in finali così”. Così Ilkayvenuto in un’vista a Sport1 a poche ore dalla finale di Champions contro l’a Istanbul. “Non si tratta di una partita per evitare la retrocessione, ma parliamo della finale più importante a livello di club – ha aggiunto il centrocampista del-. Dobbiamo provare a godercela al massimo, ricordandoci di che privilegio sia poter vivere una notte così. Se quando avevo diciotto anni qualcuno mi avesse detto che avrei giocato due finali di Champions, gli avrei dato del pazzo”. Su Guardiola: “E’ responsabilità dell’allenatore che ogni giocatore abbia la giusta mentalità per affrontare certe sfide: Pep è molto ...