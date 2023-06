Adriano assente a Istanbul | notti brave | è “sparito”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 10 giugno 2023) Questa è la serata decisiva, Inter e Manchester City si giocheranno la vittoria della Champions League ad, in una partita molto attesa dove i nerazzurri cercheranno di ribaltare le previsioni del pronostico. Un ex nerazzurro che avrebbe dovuto assistere alla Finale è, atteso allo stadio Ataturk in veste di commentatore ufficiale della rete televisiva ESPN. L’ Imperatore, che con la maglia nerazzurra si è reso protagonista della Serie A degli anni 2000, avrebbe potuto commentare un match decisivo per la sua ex squadra. L’ex attaccante brasiliano però sembra abbia perso l’aereo pere non riuscirà a commentare la Finale di questa sera. Secondo voci rimbalzate sui media brasiliani,si sarebbe trattenuto fino a tardi in tre diverse discoteche locali, motivo per cui non sarebbe stato in ...