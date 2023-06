Greta si diploma | finiscono gli scioperi non la lotta

(Di venerdì 9 giugno 2023)Thunberg non sarà più costretta a scioperare, saltando le lezioni a scuola, per i Fridays for Future, la protesta che ha lanciato 5 anni fa ogni venerdì per combattere contro il cambiamento ...

Nell'annunciare su Twitter il suoha comunque rilanciato il suo impegno: continuerà a manifestare il venerdì, perché - scrive - "non abbiamo altra scelta se non fare tutto il possibile".E ancheThunberg si, concludendo il suo corso di studi di scuola superiore. L'annuncio sulla sua pagina Instagram, dove l'attivista svedese divenuta famosa per le sue manifestazioni pro - clima ...Fresca di maturit , l'attivista svedese per il climaThunberg ha annunciato la fine del suo sciopero scolastico. Oggi finisco la scuola superiore, il che significa che non potr pi fare scioperi scolastici per il clima Questo il mio ultimo sciopero ...

Greta Thunberg si diploma: "Oggi il mio ultimo sciopero scolastico per il clima" TGCOM

Greta Thunberg non sarà più costretta a scioperare, saltando le lezioni a scuola, per i Fridays for Future, la protesta che ha lanciato 5 anni fa ogni venerdì per combattere contro il cambiamento clim ...Greta Thunberg si è diplomata. L’attivista svedese ha annunciato sui social di aver terminato la scuola superiore, e contestualmente anche i suoi scioperi scolastici per il clima. La ventenne, fondatr ...