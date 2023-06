Bruscolotti | Il Napoli ha tritato il campionato | su Spalletti e De Laurentiis

(Di lunedì 5 giugno 2023) Giuseppe, ex calciatore del, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Una vittoria che rischia di essere rovinata dalle voci di mercato? “Il calcio è fatto anche di questo. È chiaro che tuti si auguravano che ci fosse un prosieguo, ma sono state fatte delle scelte e quindi non resta che rispettarle”. Quali caratteristiche dovrà avere il nuovo allenatore azzurro? “Dovrà essere un tecnico che possa continuare nel progetto tecnico, e nella proposta, attuata da Luciano. Ogni allenatore, chiaramente, garantisce la propria impronta. Tuttavia, auspico un sistema che possa essere similare a quello di”. Quanto è difficile ripetere un simile? “Tante volte si parte con i favori del pronostico, e tante volte non vengono rispettati. ...

... Beppee tantissimi altri. Ultime notizie . Hamsik ha risposto sui social: " Non ho parole per questo video speciale ed unico. Troppo emozionante. Grazie di cuore, sempre forza". ...... a capo delper 33 anni, volava a Buenos Aires lei, Claudia, raggiungesseper riabbracciare vecchi amici come Peppe e MaryMi aspetto di vedere i ragazzi dei due primi scudetti,, Giordano, De, Careca, Renica, tutti, Volpecina, Di Fusco, e Ottavio Bianchi e Alberto Bigon che consegnano lo scudetto vinto ...

Bruscolotti a Spalletti: "Meglio di così, a Napoli non si poteva vincere ... CalcioNapoli24

L'ex difensore e storico capitano del Napoli: 'Che non si dica che Spalletti ha vinto per demerito degli altri'.L'anima di Maradona è qui, a Napoli, da dove non se ne è andata quel giorno d'aprile del 91. Ma il suo corpo, cosa ne resta, è là, a Buenos Aires.