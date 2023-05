La7.it - Dopo sette anni potrebbe essere finalmente vicino a una svolta il processo per la morte di Giulioil ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Questa mattina il Gup di Roma ...... per la nuova udienza preliminare in cui il Gup, accogliendo la richiesta della Procura, ha deciso di inviare alla Consulta gli atti del procedimento sulla morte di Giulio. Indell'...Lo ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini , legale della famiglia, durante il sit in organizzato stamani per attendere le decisioni del tribunale. "Siamo tutte e tutti indi sapere se ...

Regeni, l'attesa infinita: Consulta deciderà su processo ai 4 egiziani

Una richiesta finalizzata a sbloccare lo stallo in cui si trova il processo per la vicenda del ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016 ...Il giudice dell'udienza preliminare di Roma ha deciso di inviare alla Corte Costituzionale gli atti del procedimento sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ... mediatica e il popolo ...