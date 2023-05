Napoli-Sampdoria biglietti a 800 euro | Sciacallaggio sullo scudetto

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 31 maggio 2023)sul web spuntano ia 800. I bagarini online lucrano sulla festadella popolo napoletano. NOTIZIE CALCIO. La partita di Serie A tra, in programma il 4 giugno 2023, ha generato un vero e proprio assalto al mercato dei. L’incontro si svolgerà allo Stadio Diego Armando Maradona di, e la richiesta diè stata straordinariamente alta. Non si tratta di una partita qualunque, ma dell’evento in cui ilverrà premiato come campione della Serie A Tim 2022/2023, seguito da un evento di intrattenimento e celebrazione. Isono andati in vendita il 29 maggio 2023, con prezzi ...