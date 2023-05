Milano | denunciati i vigili del video choc

(Di martedì 30 maggio 2023) Ha presentato denuncia in procura, a, per tortura e transfobia, “Bruna”, la 41enne trans che il 24 maggio scorso è stata colpita con manganelli e spray al peperoncino da first appeared on il manifesto.

L'esposto è stato depositato stamani in Procura. Gli agenti che mercoledì hanno preso a manganellate la trans Bruna in zona Bocconi asono statiper il reato di tortura con l'aggravante della discriminazione razziale. Stamani, l'avvocato della donna, Debora Piazza, ha presentato alla Procura una denuncia della sua ...... la donna transessuale ripresa anei giorni scorsi in un video, nel quale diversi agenti si ... Per questo gli agenti sono statianche per il reato di tortura, aggravato dall'odio ......

Milano, trans presa a manganellate: agenti denunciati per tortura TGCOM

Personalmente sono felice quando vedo i poliziotti per le strade. Amo le Forze dell’ordine, per tutto il lavoro prezioso che fanno per noi: ma, proprio per questo, ho provato dolore e smarrimento nel ...Emergono nuovi particolari sul pestaggio subito da una donna trans a Milano, denunciato pubblicamente nei giorni scorsi con la diffusione di un video nel quale diversi agenti si alternavano a colpire ...