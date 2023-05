Ultime Notizie – Ambasciata Iran a Roma | denuncia della dem Quartapelle | “Telecamera montata su forca”

(Di domenica 28 maggio 2023) “L’iana aha montato unasopra una. Si tratta di una chiara intimidazione contro chi manifesta fuori dall’. Il governo italiano non tolleri questo sfregio e si faccia sentire con parole inequivocabili”. Lo scrive su Twitter Lia, vicepresidente Pd in commissione Esteri di Montecitorio. Lasarebbe posizionata vicino alla recinzione che si affaccia su via Nomentana.: “E’ una bugia” “L’iana a, come ogni altra sede diplomatica, è dotata di telecamere a circuito chiuso. Attualmente, tutti i negozi, gli ospedali e persino le case private dispongono di telecamere a ...

...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiSuccesso per Sapori Pro Loco, in 60mila per ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiSuccesso per Sapori Pro Loco, in 60mila per ...Nelleore, 118 persone sono arrivate su tre imbarcazioni di fortuna nelle isole Canarie (Spagna): hanno reso noto i servizi d'emergenza locali. Di queste persone, 87 sono state assistite sull'isola ...

Guerra Ucraina Russia. Prigozhin: "Lasciamo Bakhmut, ora offensiva esercito a ovest". LIVE Sky Tg24

Ultima trasferta dell’anno, quella che potrebbe essere decisiva per la qualificazione in Champions League. Al Milan manca di fatto un solo punto per tornare nell’Europa che conta dopo le sconfitte di ...Giro d’Italia 2023, strade chiuse a Roma: percorso, tutti i divieti (Adnkronos) – Ventunesima e ultima tappa, oggi, del Giro d’Italia 2023 che arriva sulle strade di… Leggi ...