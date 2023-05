Luca Onestini replica alle ultime polemiche e compie un gesto che mette tutti d’accordo

(Di domenica 28 maggio 2023)si fa “perdonare” dopo il recente scivolone. L’ex Vippone nei giorni scorsi era finito al centro dellesocial per via di alcune Instagram Stories in cui realizzava una sponsorizzazione citando il dramma dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Quelle parole avevano destato grande sdegno sui social ma l’ex concorrente del GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Micol continua a sentire anche Nicole Murgia e. Si era mormorato di un triangolo tra i due ex gieffini e Ivana Mrazova , smentito anche questo dall'Incorvaia, la quale, ha invece ...Joyce,e Gianmarcoed è stato invitato alla proiezione del film "Club Zero". 'Per me questa è stata l'occasione per confrontarsi con una realtà internazionale e per incontrare ...Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7 . In una nuova intervista rilasciata a SuperGuidaTv, la modella brasiliana è tornata ad attaccare. Secondo lei, l'ex compagno d'avventura sarebbe più interessato a mostrare un'immagine di sé stesso che hai rapporti umani. A tal proposito ha ammesso di non avere alcuna stima per il ...

Gf Vip 7, Luca Onestini compie un onorevole gesto in Emilia Romagna Isa e Chia

Onestini ha in qualche modo voluto rispondere alle copiose critiche che sono giunte in questi ultimi giorni ed ha postato sul suo profilo un post in cui è concretamente impegnato, dando una mano alle ...Gf Vip 7, dopo le polemiche Luca Onestini compie un onorevole gesto a favore degli sfollati in Emilia Romagna.