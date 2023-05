Giro d’Italia 2023 a Roma | a che ora è la partenza e l’arrivo | tutti gli orari

(Di domenica 28 maggio 2023) A che ora è ladelche oggi si chiuderà a? Ladell’ultima tappa avverrà dal quartiereno EUR alle ore 15,30, fra le 15,47 e le 15,49 transiterà a Casal Palocco e fra le 15,54 e 15,56 raggiungerà Ostia. Giunti al mare si percorrerà la stessa strada a ritroso transitando a Casal Palocco fra le 16,02 e le 16,05 e all’EUR fra le 16,25 e le 16,31. Fra le 16,40 e le 16,45 i corridori passeranno per la prima volta davanti ai Fori Imperiali. Da questo momento mancheranno 81,6 chilometri alla fine della tappa. Prenderà infatti il via il circuito: sei giri da 13,6 chilometri.è previsto intorno alle ore 18,30-18,45. Percorso Ma qual è il percorso della tappa di ...

