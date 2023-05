Clima | alluvione in Spagna La strada si trasforma in un fiume e l’automobile viene spazzata via dall’impeto dell’acqua

(Di domenica 28 maggio 2023) La crisitica ha colpito anche la, più in particolare la regione della Murcia, dove nella giornata di venerdì si sono registrate precipitazioni eccezionali. Nel video, diventato virale in rete, si vede un’auto trascinata dalla corrente: l’automobilista stava tentando di attraversare lache si erata in unin piena L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

Dobbiamo correre ai ripari con il: più rapidamente riduciamo le emissioni e meglio è. Ma è davvero così Ecco cosa dicono i dati ...studi di Torino Prima molti mesi di siccità e ora un'..."Le misure adottate sono coerenti con le richieste che il sistema Emilia - Romagna ha saputo rappresentare, attraverso il confronto del Patto per il lavoro e il, al Governo: ora dobbiamo ...... in occasione di Aprilia All Stars, evento di amore per il motociclismo e di solidarietà, per portare un aiuto concreto alle comunità colpite dalla. Ildi festa dei motori di Aprilia ...

Clima, alluvione in Spagna. La strada si trasforma in un fiume e l’automobile viene spazzata via… Il Fatto Quotidiano

Il Centro Agrometeo Locale: "Il mese non è ancora terminato ma viste le previsioni il totale di millimetri non dovrebbe discostarsi di molto".Prima molti mesi di siccità e ora un’ alluvione con intere città sommerse dall’acqua, tredici morti e tredicimila evacuati. Abbiamo alterato un delicato equilibrio e ora ne paghiamo le conseguenze che ...