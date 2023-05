AEW | Sembra improbabile il sold out per Double Or Nothing

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 28 maggio 2023) Manca ormai poco aOr, uno dei principali eventi dell’anno di casa AEW. Il ppv sarà di scena a Las Vegas, Nevada, preso la T-Mobile Arena. Tra i match in programma spiccano soprattutto il Fatal 4 Way tra i c.d. 4 Pillars della federazione valido per il titolo del mondo, l’Anarchy In The Arena Match tra l’Elite e il Blackpool Combat Club e l’Unsanctioned Match tra Adam Cole e Chris Jericho. Nienteout?Orè uno degli eventi più attesi dell’anno di casa AEW. Tuttaviache la T-Mobile Arena di Las Vegas non saràout. A poche ore dall’evento restano invenduti un po’ di biglietti. A fronte di 11.641 posti disponibili sono stati venduti 10.229 biglietti. Ne restano disponibili ancora 1.412. Questi i numeri a ridosso ...