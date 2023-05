Inter-Atalanta | Lukaku ci sarà! Inzaghi accorcia il turnover? ? CdS

(Di venerdì 26 maggio 2023) Meno uno a, match point per la Champions League. Alla squadra di Simonebasta solo un punto per l’aritmetica qualificazione. Ci sarà. Probabileridotto ULTIME ? Verso. Passata la sbornia da Coppa Italia, i nerazzurri di Milano oggi ritorneranno a lavorare ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro la Dea. Alla Beneamata basta solo un punto per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Dunque sarà un match point. A guidare l’attacco ci sarà Romelu, che ritornerà titolare dopo l’iniziale panchina di Roma mercoledì sera. Dubbi suldi Simone. Possibilemento rispetto a quello ampio visto a Napoli. ...

Sempre sabato sfida decisiva ai fini della Champions del prossimo anno tra(l'altra finalista di Coppa Italia ma anche di Champions ) e. Domenica in campo la Juventus , il cui futuro ...Infortunati: Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy, Zappacosta (dubbio); Boga (dubbio), ... Squalificati: /Infortunati: Skriniar, Mkhitaryan. Squalificati: Gagliardini (una giornata). ......con l'eccellente gol che ha portato momentaneamente in vantaggio il Napoli per 2 - 1 sull'. Il ...in campionato (tre reti e sei assist) dei nerazzurri e può essere pericoloso contro un'che ...

Probabili formazioni Inter-Atalanta, si rivede la LuLa. Largo ai migliori Dopo aver messo in bacheca due titoli per il secondo anno consecutivo, per l'Inter è tempo di rituffarsi nel campionato.L’ Atalanta ha la certezza dell’Europa da mercoledì, quando la vittoria della Coppa Italia dell’Inter ha cancellato l’eventualità dello «scippo» di un posto europeo della Fiorentina. Ora c’è da capire ...