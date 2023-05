Makeup da spiaggia | i migliori trucchi waterproof usciti nel 2023

Leggi su diredonna

(Di giovedì 25 maggio 2023) Con l’arrivo dell’estate, è tempo di rinfrescarsi e godersi le giornate al mare. Ma cosa succede al nostro trucco quando entriamo in contatto con l’acqua? Non c’è bisogno di preoccuparsi! Nel corso del, sono stati lanciati sul mercato numerosi prodotti di truccoappositamente progettati per resistere all’acqua, all’umidità e al sudore. Di seguito esploreremo idaquest’anno, che ci permetteranno di sfoggiare un look fresco e impeccabile anche sotto il sole cocente e durante le nuotate rinfrescanti. Prepariamoci a scoprire i segreti per undaresistente all’acqua! Vi raccomandiamo... Come applicare il mascara ...