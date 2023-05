Credit Factor acquista un portafoglio di Npe da 360 milioni

, joint venture partecipata al 50% da Banca Capasso (gruppo Ibl Banca) e al 50% da Europa, ha acquisito un portafoglio granulare di Npe (crediti deteriorati ndr) unsecured del ...In addition, in the upcoming years, the Production Tax(PTC) will continue to be the keysupporting the expansion of onshore wind in the United States. Wind energy pricing were already ...[3] 2.5 - inch indicates the formof the SSD and not its physical size. [4] DWPD: Drive ... Continua a leggere Pepper Advantage Acquires Indian AI - drivenManagement Platform Rieom.ai ...

Credit Factor acquisisce un portafoglio bancario di Npe unsecured ... Credit Village

Credit Factor, joint venture partecipata al 50% da Banca Capasso (gruppo Ibl Banca) e al 50% da Europa Factor, ha acquisito un portafoglio granulare di Npe (crediti deteriorati ndr) unsecured del valo ...Credit Factor, joint venture partecipata al 50% da Banca Capasso (Gruppo IBL Banca) e al 50% da Europa Factor, prosegue il percorso di crescita nel mercato degli Npe. Completa l’acquisizione di un ...