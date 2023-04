"Verissimo": record stagionale per il talk di Silvia Toffanin (Di domenica 2 aprile 2023) A Verissimo si sono raccontati i primi ballerini della Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo , in attesa del primo figlio. 'Sono al quinto mese. Abbiamo voluto tenercelo per noi il più possibile. Con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 aprile 2023) Asi sono raccontati i primi ballerini della Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo , in attesa del primo figlio. 'Sono al quinto mese. Abbiamo voluto tenercelo per noi il più possibile. Con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : 'Verissimo': record stagionale per il talk di Silvia Toffanin - Gio55981465 : RT @Boomerissima: Record stagionale per il sabato pomeriggio di Canale5: fenomeno #TerraAmara che vola a 2786 26.6% e trascina anche #Veris… - Gio55981465 : RT @MasterAb88: Ascolti show al pomeriggio su Canale5 con #TerraAmara al 26,5% e la prima parte di #Verissimo al record Stagionale con ben… - 95_addicted : RT @Boomerissima: Record stagionale per il sabato pomeriggio di Canale5: fenomeno #TerraAmara che vola a 2786 26.6% e trascina anche #Veris… - napoliforever89 : RT @MasterAb88: Ascolti show al pomeriggio su Canale5 con #TerraAmara al 26,5% e la prima parte di #Verissimo al record Stagionale con ben… -