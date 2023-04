Tris Roma e Milan ko | le giallorosse tornano a +8 sulla Juve Como | vittoria e sorpasso sul Parma

Leggi su seriea24

(Di domenica 2 aprile 2023) Dopo un turno di riposo in campionato e dopo aver concluso il percorso in Champions League ai quarti di finale contro il Barcellona, ladi Alessandro Spugna è tornata al campionato e alla rincorsa al titolo. In questa terza giornata della Poule Scudetto di Serie A TIM lehanno ospitato ile collezionato il 16esimo successo nelle ultime 17 partite di Serie A (1P) segnando sempre almeno un gol. Di contro, ilper la prima volta ha perso tre trasferte consecutive considerando tutte le competizioni (in precedenza sempre contro lain Coppa Italia e contro la Juventus in campionato). In un Tre Fontane tutto esaurito lada subito ha provato a indirizzare la partita e già al 4? il destro di Glionna ha impegnato Giuliani nella prima parata del match. Tre ...