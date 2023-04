Napoli-Milan, Olivera out per lombalgia (Di domenica 2 aprile 2023) Niente big match contro il Milan per Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano salterà la sfida del ‘Maradona’ “per un episodio di lombalgia”, fa sapere il Napoli. L’esterno si aggiunge a Victor Osimhen all’elenco degli indisponibili. Questo l’elenco dei convocati di Luciano Spalletti. Portieri: Gollini, Marfella, Meret; difensori: Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Zedadka; centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski; attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Niente big match contro ilper Mathias. Il terzino uruguaiano salterà la sfida del ‘Maradona’ “per un episodio di”, fa sapere il. L’esterno si aggiunge a Victor Osimhen all’elenco degli indisponibili. Questo l’elenco dei convocati di Luciano Spalletti. Portieri: Gollini, Marfella, Meret; difensori: Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Zedadka; centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski; attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone. SportFace.

