La Russia assume la presidenza del Consiglio di Sicurezza Onu. Kiev protesta: “Una vergogna” (Di domenica 2 aprile 2023) La Russia assume la presidenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu: il passaggio dell’incarico istituzionale a Mosca ha fatto insorgere l’Ucraina che ha bollato come un fallimento il trasferimento di un incarico talmente importante a un Paese che da oltre un anno è impegnato nella devastazione di Kiev. “Uno schiaffo in faccia. Un colpo alle relazioni internazionali. Una vergogna”. Così l’Ucraina ha commentato il trasferimento alla Russia della presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, organo istituito a suo tempo per garantire la tutela della pace e della Sicurezza internazionale. Kiev si è scagliata duramente contro il passaggio della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Laladeldidell’Onu: il passaggio dell’incarico istituzionale a Mosca ha fatto insorgere l’Ucraina che ha bollato come un fallimento il trasferimento di un incarico talmente importante a un Paese che da oltre un anno è impegnato nella devastazione di. “Uno schiaffo in faccia. Un colpo alle relazioni internazionali. Una”. Così l’Ucraina ha commentato il trasferimento alladelladeldidelle Nazioni Unite, organo istituito a suo tempo per garantire la tutela della pace e dellainternazionale.si è scagliata duramente contro il passaggio della ...

