Cremonese-Atalanta 1-3 (Di domenica 2 aprile 2023) Nella 28ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 arrivano tre punti preziosi allo stadio Zini di Cremona: i nerazzurri passano 3-1 e si portano a quota 48 punti. È de Roon con il suo secondo gol consecutivo a sbloccare proprio allo scadere un primo tempo molto complicato e senza grandi occasioni da ambo le parti. Il centrocampista olandese è bravo a seguire l’azione e ad arrivare a rimorchio sul cross ribattuto di Zapata, piazzando poi col destro nell’angolino alle spalle di Carnesecchi. Dopo quello all’Empoli, un altro gol pesante per il numero 15 nerazzurro. La ripresa si apre con Boga e Lookman in campo ed è proprio il numero 11 nerazzurro a rendersi subito pericoloso, smarcato da Éderson, ma Carnesecchi respinge col piede. I padroni di casa trovano il pareggio al 56’ su calcio di rigore con Ciofani. I nerazzurri si riportano però in vantaggio al 72?: Højlund da poco in campo, strappa ... Leggi su seriea24 (Di domenica 2 aprile 2023) Nella 28ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 arrivano tre punti preziosi allo stadio Zini di Cremona: i nerazzurri passano 3-1 e si portano a quota 48 punti. È de Roon con il suo secondo gol consecutivo a sbloccare proprio allo scadere un primo tempo molto complicato e senza grandi occasioni da ambo le parti. Il centrocampista olandese è bravo a seguire l’azione e ad arrivare a rimorchio sul cross ribattuto di Zapata, piazzando poi col destro nell’angolino alle spalle di Carnesecchi. Dopo quello all’Empoli, un altro gol pesante per il numero 15 nerazzurro. La ripresa si apre con Boga e Lookman in campo ed è proprio il numero 11 nerazzurro a rendersi subito pericoloso, smarcato da Éderson, ma Carnesecchi respinge col piede. I padroni di casa trovano il pareggio al 56’ su calcio di rigore con Ciofani. I nerazzurri si riportano però in vantaggio al 72?: Højlund da poco in campo, strappa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Atalanta_BC : ?? Così in campo allo 'Zini'! ?? Our line-up to face Cremonese! @Plus500 | #CremoneseAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo… - kekkajumped : RT @PieEnne: Quasi dimenticavo i pronostici di questa giornata di serie a Inter 3-1 Fiorentina Cremonese 1-3 Atalanta Juventus 1-0 Vero… - palpitecos_fut : Campeonato Italiano 22/23 Cremonese 1 X Atalanta 3 01/04 10:00 - Corrado41906780 : @Aldito11 Se posso dai un' occhiata a quello di Hojlund sbagliato al minuto 89 in Cremonese - Atalanta...Bremer è un difensore?? - RossoneroDomy : RT @PieEnne: Quasi dimenticavo i pronostici di questa giornata di serie a Inter 3-1 Fiorentina Cremonese 1-3 Atalanta Juventus 1-0 Vero… -